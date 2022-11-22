HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Şanlıurfa'da konuştu:

ŞANLIURFA (AA) - Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Bizim bir duruşumuz ve kimliğimiz vardır, bizim bu duruşumuza halel getirmeyecek, zarar vermeyecek şekilde bir teklif gelirse birliktelik yapabiliriz." dedi.

Yapıcıoğlu, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Paşa Konağı'nda mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Seçimlere, şartlarının oluşması durumunda ittifaklardan biriyle girebileceklerini belirten Yapıcıoğlu, "2018 yılında da aynı sistem vardı ancak biz kendi adaylarımızı çıkardık. Biz 'ne olursa olsun mutlaka bir ittifak çatısı altında yer alalım yoksa baraj problemi yaşayacağız, seçime girsek de parlamentoya giremeyeceğiz öyle ise ne teklif gelirse kabulümüzdür' modunda değiliz. Bizim bir duruşumuz ve kimliğimiz vardır, bizim bu duruşumuza halel getirmeyecek, zarar vermeyecek şekilde bir teklif gelirse birliktelik yapabiliriz. Bir ittifak içerisinde yer alabiliriz ama 'ne pahasına olursa olsun illaki bir ittifak içerisinde yer alacağız' şeklinde bir duruşumuz yok. Mümkündür ki seçim sistemi de zaten bunu zorunlu kılıyor." dedi.

Yapıcıoğlu, Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen havan-roketli saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Zekeriya Yapıcıoğlu, Türkiye'nin sınır ötesinde terör örgütüne karşı yürütmüş olduğu operasyonların bir gerekçesinin olduğunu aktardı.





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