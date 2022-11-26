Şanlıurfa'dan kısa kısa

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ŞANLIURFA (AA) - Eyyübiye Belediyesi sınav hazırlık merkezlerinde öğrenciler sınavlara hazırlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gençlerin eğitimde başarılı olmaları için büyük çaba sarf eden Eyyübiye Belediyesi öğrencileri motive ederek ihtiyaçlarını karşılıyor.

Hazırlık merkezinden ders çalışan öğrenciler, Eylül ayından bu yana gerçekleştirilen dördüncü TYT deneme sınavına katıldı. Öğrenciler deneme sınavları sonrası eksik oldukları konuları belirleme imkanı buluyor.

Tüm eğitimlerin ücretsiz olduğu sınav hazırlık merkezinde, öğrencilere çay ve kek de ikram ediliyor.

- Haliliye'de Hac Makbule Yaşan Camisi hizmete açıldı

Haliliye ilçesinde yapımı tamamlanan Hac Makbule Yaşar Camii dualarla ibadete açıldı.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre hayırsever emekli öğretmen İbrahim Halil Yaşar tarafından İmam Bakır Mahallesinden iki yıl önce yapımına başlanan cami törenle hizmete başladı.

Açılışa, İl Müftüsü Ramazan Tolan, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Haliliye İlçe Müftüsü Abdülhakim Öz ile vatandaşlar katıldı.

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