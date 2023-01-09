Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 320 kalp ameliyatı yapıldı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2022 yılında 320 açık kalp ameliyatı gerçekleştirildiği belirtildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Mustafa Abanoz, önceki yıllara nazaran hastanede açık kalp ameliyatı işlemlerinde büyük bir artışın olduğunu belirtti.

Hastanenin sevk eden değil sevk alan bir hastane konumuna geldiğini ifade eden Abanoz, 2022 yılında yaklaşık 320 açık kalp ameliyatı yaptıklarını ve bölge illerin cazibe noktası haline geldiklerini kaydetti.

Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Dr. Ziya Bağış ise hastanenin sadece Şanlıurfa ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine değil, tüm Türkiye ve komşu ülkelere ileri düzey hizmet veren bir merkez olması adına çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

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