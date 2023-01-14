Şanlıurfa'da tarihi geçmiş ürünler imha edildi

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ŞANLIURFA (AA) - Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde el konulan tarihi geçmiş ürünler imha edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığını ön planda tutan zabıta ekiplerinin denetimleri aralıksız devam ediyor.

Devteşti Mahallesi'ndeki marketlerde ve bakkallarda denetim yapan ekipler, tarihi geçmiş 172 ürün ele geçirdi. Ürünler, toplatılarak imha edildi.

Ekipler, iş yerleri hakkında tutanak tutup işlem başlattı.

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