Şanlıurfa'da araçlardan dorse beyni çalan 3 zanlı tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, araçlardan parça çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağlarbaşı ve Devteşti mahallelerindeki bazı tırlara ait dorse beyinlerinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Olayla ilgili yapılan çalışmada, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ekipler, şüphelilerden İ.H.Y'nin (38), çeşitli suçlardan 19 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.
Emniyetteki işlemlerin ardından 3 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.