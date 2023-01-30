Şanlıurfa'da araçlardan dorse beyni çalan 3 zanlı tutuklandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, araçlardan parça çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağlarbaşı ve Devteşti mahallelerindeki bazı tırlara ait dorse beyinlerinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Olayla ilgili yapılan çalışmada, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler, şüphelilerden İ.H.Y'nin (38), çeşitli suçlardan 19 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.

Emniyetteki işlemlerin ardından 3 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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