Şanlıurfa'da tırıyla sele kapılan sürücüyü arama çalışmaları sürüyor

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ŞANLIURFA AA) - Şanlıurfa'da sele kapılan tırın sürücüsü Emin Ergün'e ulaşılması için yürütülen arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bozova ve Hilvan ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun Yalıntaş Mahallesi geçişinde 15 Mart'ta sel sularına kapılarak gözden kaybolan tıra, yağmur sularının Atatürk Baraj Gölü'ne döküldüğü bölgede ulaşıldı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında tıra ait bazı parçalar da sudan çıkarıldı.

Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile dalgıçların da bulunduğu yaklaşık 100 kişi, bu bölgedeki çalışmalarını yoğunlaştırdı

Ekiplerin bu sabah başlattığı arama kurtarma çalışmaları ve yakınlarının bekleyişi de devam ediyor.

Kentte 15 Mart'ta Emin Ergün'ün kullandığı tır devrilip sel sularına kapılmış, bu anlar cep telefonlarıyla da kaydedilmişti

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