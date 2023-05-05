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Viranşehir'de depremzedeler yararına kermes düzenlendi

AA

Viranşehir'de depremzedeler yararına kermes düzenlendi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde düzenlenen kermesin geliri depremzedeler yararına kullanılacak.

Viranşehir Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen, çok sayıda gönüllünün destek verdiği kermesten elde edilecek gelir, depremzedeler yararına kullanılacak.

Kermesin açılışı Viranşehir Kaymakamı Önder Çengel, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yağan tarafından gerçekleştirildi.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği kermeste yöresel yemek çeşitleri, tatlılar ile okul bünyesinde yetiştirilen kırmızı pul biber ile çeşitli ürünlerde satışa sunuldu.

Etkinlikte konuşan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Müdürü Nedim Özkan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin tüm ülkeyi derinden üzdüğünü belirterek, "Yaşanan felaketten milyonlarca vatandaşımız etkilendi. Milletimiz her zaman olduğu gibi bu depremde de büyüklüğünü gösterdi. Kenetlendi, bir araya geldi. Tüm Viranşehirli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İlk günden itibaren tüm halkımız yardıma koştu. Bu kermes de çorbada tuzumuz olsun, katkımız olsun diyen insanlarımızın destekleriyle yapılıyor." dedi.


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