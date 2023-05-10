Vücudunun büyük kısmı yanan 1,5 yaşındaki çocuğa deri nakli yapıldı

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ŞANLIURFA (AA) - EŞBER AYAYDIN - Ordu'da evlerinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan ve vücudunun yüzde 35'i yanan 1,5 yaşındaki Alperen Özçelik'e, bir hayırseverin desteğiyle Şanlıurfa'da vücudundan alınan dokular nakledildi.

Ordu'nun Gümüş köyünde 3 ay önce ailesinin evinde çıkan yangında annesi Buse Özçelik tarafından alevlerin arasından kurtarılan minik Alperen'in vücudunda ileri derece yanıklar oluştu. Annesinin de vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle dedesi tarafından bakımı gerçekleştirilen minik Alperen, bir süre yoğun bakımda kaldı.

Küçük çocuğa, Ala Hayat Minik Masumlar Derneği'nin (AHMİMDER) desteğiyle Şanlıurfa'da özel bir hastanede deri nakli gerçekleştirildi.

AHMİMDER Genel Başkanı Ayşegül Aksu, AA muhabirine, vücutlarında yanıklar oluşan çocukların tekrar sağlıklarına kavuşmaları için büyük bir çaba harcadıklarını söyledi.

Minik Alperen için ailenin kendilerine sosyal medya üzerinden ulaştığını aktaran Aksu, "Bizler Türkiye'de çok ciddi bir araştırma yaptık ve Kadir hocamıza ulaştık. Bugün çocuğumuzun bütün parmakları açıldı ve yüz bölgesinde ciddi rahatlamalar yaşadı. Dernek olarak da bu işin maddi kısmını karşılayan iş adamlarımız var, ben onlara da teşekkür ediyorum." dedi.

- "Kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek"

Ameliyatı gerçekleştiren Estetik Plastik Cerrahi ve Rekonstrüktif Uzmanı Kadir Calavul, minik Alperen'in yanık sonrası yapılan tedavisinin istenilen sonucu vermemesi nedeniyle yüzünde çekilmeler, parmaklarında kapanmalar oluştuğunu belirtti.

Yaptıkları inceleme ve hazırlığın ardından, 7 kişilik ekiple Alperen'in vücudunun değişik yerlerinden aldıkları dokuları yaklaşık 6 saat süren bir ameliyatla naklettiklerini anlatan Calavul, şöyle konuştu:

"Parmakları tamamen kapanıyor, göz kapakları aynı şekilde tamamen açık kalıyor yukarıya doğru çekiyordu. Üst dudağı yine yukarıya doğru çekiyordu. Üst göz kapağını, üst dudağını, alt dudağını, hepsini güzel bir şekilde ameliyat ettik. Bundan sonraki süreçte de yaklaşık olarak bir buçuk ay sonra hastanın parmağına taktığımız telleri çıkaracağız ve hareketlere başlayacağız. Bir buçuk ay sonra fizik tedaviyle yavaş yavaş artık kendi ihtiyacını kendisi karşılayabilecek. Parmaklarını oynatabilecek."

Minik Alperen'in dedesi Necati Özçelik ise torunun ameliyatının başarılı geçmesinden büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti.

Torununun sağlığına kavuşması için çeşitli ameliyatlar geçirdiğini ve istenilen sonuçları alamadıklarını aktaran dede Özçelik, Şanlıurfa'da yapılan ve başarılı geçen ameliyat sonrası torununun sağlığına kavuşacağını söyledi.

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