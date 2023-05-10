Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın öldü, çocuğu ağır yaralandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti, çocuğu ağır yaralandı.

Vedat M. idaresindeki 63 AEJ 367 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi Necmettin Cevheri Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Eiman Al Sayyah (33) ile oğlu Emir Al Sayyah'a (7) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı kontrolde anne Sayyah'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı çocuk ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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