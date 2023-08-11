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        Şanlıurfa'da TÜGVA Yaz Okulu Kapanış Töreni düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 18:07
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        Şanlıurfa'da TÜGVA Yaz Okulu Kapanış Töreni düzenlendi
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        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) Yaz Okulu Kapanış Töreni düzenlendi.

        11 Nisan Spor Salonu'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Rafadan Tayfa ekibinin gösterisinin ardından TÜGVA yaz okullarına giden çocuklar tarafından ilahilerle şiirler okundu, mehter, sema ve çeşitli gösteriler sunuldu.

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, yaz okullarının çok kıymetli ve önemli olduğunu söyledi.

        Geçmiş yıllarda hem bu salonda hem de Türkiye'nin dört bir tarafında yaz okullarının kapanışına katıldıklarını, bu seneki final kapanışının Türkiye Gençlik Vakfınca yine Şanlıurfa'da yapıldığını ifade eden Eminoğlu, şöyle konuştu:

        "Yaklaşık burada yaz okulları 30 bin öğrencimizle yapılmış. Bu, çok kıymetli. Bugün de salonda yaklaşık 6 bin kişi vardı. Öğrencilerimiz memnunlar gördüğünüz gibi. Öğrencilerimiz hem bir taraftan milli ve manevi değerler eğitimi alıyorlar, bir taraftan da sportif, sanatsal, kültürel etkinliklere katılarak kendilerini aslında yeni döneme en güzel şekilde yetiştirmiş oluyorlar. O yüzden bütün gençlerimizi Türkiye Gençlik Vakfımızın ve diğer STK'lerimizin yaz okullarına davet ediyoruz. Hem yaz ve sonrası devam eden Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yaz spor okulları var. Bu vesileyle bütün gençlerimizi oralara davet ediyoruz. Çok güzel oldu, emeği geçenlere teşekkür ediyorum"

        TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci de ortaokul yaz okulları kapanış programını Şanlıurfa'da gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Programda inanılmaz bir atmosfer, heyecan ve coşku olduğunu ifade eden Beşinci, şunları dile getirdi:

        "Sesimiz gitti diyebilirim çünkü bu atmosfere insanın kendisini kaptırmaması mümkün değil. Türkiye'de yaklaşık 163 bin ortaokul öğrencimizle bu faaliyetleri gerçekleştirdik. 6 hafta boyunca Kur'an-ı Kerim eğitiminden yüzme derslerine kadar çok yönlü eğitimlerden geçtiler. Bugün de programımızın sonuna geldik ama sonuna gelirken şunu bir kez daha gördük: Türkiye Yüzyılı'nı inşa ve ihya edecek gençlik burada. Enerji burada, heyecan burada, coşku burada, aksiyon burada. Biz bu gençliğe güveniyoruz. Türkiye Gençlik Vakfı ailesi olarak onlarla beraber inşallah böyle yürümeye kararlıyız."

        Öğrencilerden Mehmet Karataş, TÜGVA yaz okullarında dini bilgiler ve Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiklerini, çeşitli etkinliklerle gezilere katıldıklarını belirterek, herkesi bu kurslara katılmaya davet etti.

        Ravzanur Bardak da yaz okullarının çok güzel geçtiğini dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.

        Ali Kara da çok güzel vakit geçirdiklerini, dini bilgiler öğrendiklerini ve çeşitli etkinliklere katıldıklarını anlattı.

        Törene Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Bayuk, AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Kaya, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

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