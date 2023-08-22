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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 12:44 Güncelleme: 22.08.2023 - 12:44
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu
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        ŞANLIURFA (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şanlıurfa'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Bakan Göktaş, ilk olarak Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti, şeref defterini imzaladı ve Vali Hasan Şıldak ile makamında görüştü.

        ​​​​​​​Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü makamında ziyaret eden Göktaş, burada Başkan Beyazgül'den kent hakkında bilgi aldı.

        Göktaş ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu ve partililerle görüştü.

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