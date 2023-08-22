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        Şanlıurfa'da hakkında cinayetten kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 14:38 Güncelleme: 22.08.2023 - 14:38
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        Şanlıurfa'da hakkında cinayetten kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, hakkında cinayet suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Jandarma ekipleri, 2008 yılında Ambartepe Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle kardeşini öldürmek suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl cezası bulunan A.A'nın Eyüpkent Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan A.A'nın saklanmak için Suriye uyruklu bir kişiye ait kimlik belgesi kullandığı tespit edildi.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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