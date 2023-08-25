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        Şanlıurfa'da enkaz altında kalan kedi kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 14:11 Güncelleme: 25.08.2023 - 14:11
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        Şanlıurfa'da enkaz altında kalan kedi kurtarıldı
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        ŞANLIURFA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, ağır hasarlı olarak yıkımı gerçekleştirilen binanın enkazında kalan kedi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Merkez Haliliye İlçesi Sultan Fatih Mahallesi'nde yıkımı gerçekleştirilen ağır hasarlı bir binanın enkazından kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Ekiplerce yapılan çalışmanın ardından kedi enkaz altından kurtarıldı.

        Sağlıklı olduğu görülen kedi salıverildi.

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