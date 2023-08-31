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        Şanlıurfa'da 12 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 10:10 Güncelleme: 31.08.2023 - 10:27
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        Şanlıurfa'da 12 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 12 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında kent girişinde bir aracı durdu.

        Araçta yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 10 parça halinde 12 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 1 şüpheli emniyete götürüldü.

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