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        Şanlıurfa'da "kanunsuz silahlanmaya hayır" operasyonunda 57 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 09:20 Güncelleme: 02.09.2023 - 09:20
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        Şanlıurfa'da "kanunsuz silahlanmaya hayır" operasyonunda 57 şüpheli yakalandı
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        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen "kanunsuz silahlanmaya hayır" operasyonunda 57 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silahla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

        13 ilçede belirlenen adreslere 710 jandarma personelinin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Jandarma Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, bazı evlere "koçbaşı" kullanarak giren ekipler, 57 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Adreslerde, yapılan aramalarda, 4 AK-47 kalaşnikov, 15 ruhsatsız tabanca, 20 av tüfeği, 3 bin 842 bu silahlara ait mermi, 53 şarjör ile 2 dürbün ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 13 zanlı da yakalandı.

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