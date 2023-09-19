Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da depremin izleri hızla siliniyor

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da depremin izlerinin hızla silindiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 00:11 Güncelleme: 19.09.2023 - 00:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da depremin izleri hızla siliniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da depremin izlerinin hızla silindiğini belirtti.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şıldak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, kentte deprem sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        Depremin ardından kentte çok yönlü hizmetin planlı bir şekilde vatandaşa sunulmaya çalışıldığını aktaran Şıldak, hizmetlerin hızlandırılması için çaba gösterdiklerini ifade etti.

        Hasar tespit, hak sahipliği süreçleri ve yıkım, enkaz kaldırma çalışmalarının son hız sürdüğünü belirten Vali Şıldak, şunları kaydetti:

        "Şanlıurfa'da depremin izlerini hızla siliyoruz. İçinde bulunduğumuz süreçte bütün birimlerimiz, kaymakamlıklarımız ve belediyelerimizin de desteğiyle bu çalışmaları hızla ilerletip en kısa zamanda sonlandırmak istiyoruz. Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) başarısını toplumda artık kabul etmeyecek hiç kimse yoktur. Dolayısıyla iyiyi başarabilen uygulamalara imza atabilen bir yapımız oluşmuştur. Bununla iftihar ediyoruz ve artık doğal felaketler insanımıza zarar vermesin, binalarımız yıkılmasın, bir sel ve su baskını hadisesi yaşamayalım, şehirlerimiz buna göre tedbir almış olsun istiyoruz. Bütün bunları birlikte planlamak, yerel yönetimlerle birlikte hareket edip doğru tercihler ortaya koymak durumundayız. İnşallah bunları çok daha iyi seviyeye getirmek için birlikte çalışacağız."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de açıklamalar
        ABD göle düşen F-35 uçağını aranıyor
        ABD göle düşen F-35 uçağını aranıyor
        Bismil'de iki aile çatıştı: Ölü ve yaralılar var
        Bismil'de iki aile çatıştı: Ölü ve yaralılar var
        ABD'den Ahmedinejad kararı
        ABD'den Ahmedinejad kararı
        İran'da Ronaldo izdihamı!
        İran'da Ronaldo izdihamı!
        Esenyurt'ta kan donduran cinayet!
        Esenyurt'ta kan donduran cinayet!
        2 yabancı uyruklu göç eden leylekleri vurdu! Yakalandılar sınır dışı!
        2 yabancı uyruklu göç eden leylekleri vurdu! Yakalandılar sınır dışı!
        Konut fiyatları dolar bazında gerilemeye devam ediyor
        Konut fiyatları dolar bazında gerilemeye devam ediyor
        Golü atanı kimse anlamadı!
        Golü atanı kimse anlamadı!
        Korkutan veriler... İstanbul barajlarında doluluk oranı!
        Korkutan veriler... İstanbul barajlarında doluluk oranı!
        Sürpriz haber
        Sürpriz haber
        Fransa'da gündem Boey!
        Fransa'da gündem Boey!
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        TFF'den Kuntz açıklaması!
        TFF'den Kuntz açıklaması!
        Tesla'yı kim kapacak?
        Tesla'yı kim kapacak?
        Alex de Souza'dan Fenerbahçe itirafı!
        Alex de Souza'dan Fenerbahçe itirafı!
        Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması!
        Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması!
        Kemoterapinin tedavi protokolünden çıkarıldığı tümör sayısı artıyor!
        Kemoterapinin tedavi protokolünden çıkarıldığı tümör sayısı artıyor!
        Jennifer görmesin
        Jennifer görmesin
        Ziyech formayı kaptı!
        Ziyech formayı kaptı!

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da yaralı bulunan puhu kuşu Şanlıurfa'da tedaviye alındı
        Adıyaman'da yaralı bulunan puhu kuşu Şanlıurfa'da tedaviye alındı
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı traktörün sürücüsü öldü
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı traktörün sürücüsü öldü
        Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
        Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kişi öldü
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kişi öldü
        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı