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        Şanlıurfa'da "3. Ovacık bağ bozumu ve şire festivali" düzenlenecek

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde "3. Ovacık Bağ Bozumu, Şire Festivali" gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 16:44 Güncelleme: 19.09.2023 - 16:57
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        Şanlıurfa'da "3. Ovacık bağ bozumu ve şire festivali" düzenlenecek
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        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde "3. Ovacık Bağ Bozumu, Şire Festivali" gerçekleştirilecek.

        Hilvan Yerel Eylem Grubu tarafından Ovacık Mahallesinde bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilecek festivalde, bağ bozumu ile bağlardan toplanan üzümlerden geleneksel yöntemlerle şire, pekmez, pestil ve sucuk yapılacak.

        21 Eylül Perşembe günü düzenlenecek festivalde Urfa Ahengi Sıra Gecesi ekibi ile yerel sanatçılar sahne alacak.

        Hilvan Yerel Eylem Grubu Koordinatörü Yusuf Yavuz, düzenleyecekleri festivalin dolu dolu geçmesi için bütün hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

        Şire ürünlerinin bölgede çok önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Yavuz, "Hasenik ürünlerinin tanıtımı için önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu yıl festivalin 3'üncüsünü gerçekleştirilecek. Festivalde yöresel ürünler olan pekmez, pestil ve sucuklar yapılacak. Bunun yanında yerel sanatçılar sahne alacak. Burası kendisine özgü ürünleriyle Şanlıurfa için önemli bir yer burada yapılan ürünler, Türkiye'nin bir çok yerine gönderiliyor." dedi.

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