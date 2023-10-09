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        Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 01:59 Güncelleme: 09.10.2023 - 02:11
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        Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

        Zülküf Atay (42) yönetimindeki 64 LR 175 plakalı hafif ticari araç, Siverek-Kahta kara yolunun 40. kilometresi Nisibbi Köprüsü girişinde Mustafa Yılmaz (54) kontrolündeki 02 ABS 199 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile Müzeyyen Yılmaz (49), Sema Nur Yılmaz (18), Hira Nur Yılmaz (16), Şenol Duru (28), Tezcan Budak (46), Muhammed Sadık Budak (14), Mustafa Akburak (40), Ahmet Budak (12) ve Tekin Polat (52) yaralandı.

        İhbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Siverek ile Kahta devlet hastanelerine kaldırıldı.

        Kaza anı ise köprünün güvenlik kamerasına yansıdı.

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