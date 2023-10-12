Şanlıurfa'da jandarma tarafından arazide bulunan köpekler korumaya alındı
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde jandarma ekiplerince arazide bulunan köpekler, tedavisi ve beslenmesi için Büyükşehir Belediyesine teslim edildi.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde jandarma ekiplerince arazide bulunan köpekler, tedavisi ve beslenmesi için Büyükşehir Belediyesine teslim edildi.
İlçeye bağlı Kulaplı Mahallesi kırsal alanında Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekiplerince yaban hayvanlarını ve sokak hayvanlarını besleme faaliyeti sırasında 4'ü yavru 5 köpek buldu.
Yardıma muhtaç köpekler, ekiplerce bulunduğu yerden alınarak beslenme ve tedavisi yapılmak üzere Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim edildi.