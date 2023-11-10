Büyük Önder Atatürk Şanlıurfa'da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Siverek ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Ceylanpınar'da Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleşen törende Kaymakam Emrah Uzun, Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Tören alanında bulunanlar ile çevredeki vatandaşlar saat 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenle beraber saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri konferans salonunda devem eden program da öğrenciler, günün anlam ve önemine değinen şiirler okudu.

10 Kasım Atatürk’ü anma günü nedeniyle düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

- Siverek

Siverek'te Cumhuriyet Meydanın'da düzenlenen törende, Kaymakamı Musa Aydemir ve Belediye Başkanı Ayşe Çakmak Atatürk anıtına çelenk bırak.

Tören alanında bulunanlar ile çevredeki vatandaşlar saat 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenle beraber saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

Mehmetçik İlkokulunda devam eden törende, öğrenciler tarafından günün anlan ve önemini belirten şiirler okundu.