Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Büyük Önder Atatürk Şanlıurfa'da anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Siverek ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 13:30 Güncelleme: 10.11.2023 - 13:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyük Önder Atatürk Şanlıurfa'da anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Siverek ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

        Ceylanpınar'da Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleşen törende Kaymakam Emrah Uzun, Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Atatürk anıtına çelenk sundu.

        Tören alanında bulunanlar ile çevredeki vatandaşlar saat 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenle beraber saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

        15 Temmuz Demokrasi Şehitleri konferans salonunda devem eden program da öğrenciler, günün anlam ve önemine değinen şiirler okudu.

        10 Kasım Atatürk’ü anma günü nedeniyle düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        - Siverek

        Siverek'te Cumhuriyet Meydanın'da düzenlenen törende, Kaymakamı Musa Aydemir ve Belediye Başkanı Ayşe Çakmak Atatürk anıtına çelenk bırak.

        Tören alanında bulunanlar ile çevredeki vatandaşlar saat 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenle beraber saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

        Mehmetçik İlkokulunda devam eden törende, öğrenciler tarafından günün anlan ve önemini belirten şiirler okundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Annesinin sokağa attığı yeni doğmuş bebek öldü!
        Annesinin sokağa attığı yeni doğmuş bebek öldü!
        Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi sona erdi!
        Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi sona erdi!
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Dönüşüm bedelini ödeyemeyene 'oturum izni'
        Dönüşüm bedelini ödeyemeyene 'oturum izni'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM, arka arkaya yanlış yapar hale geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM, arka arkaya yanlış yapar hale geldi
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Dolmabahçe'ye akın!
        Dolmabahçe'ye akın!
        Kadıköy'de 'Ata'ya Saygı Zinciri'
        Kadıköy'de 'Ata'ya Saygı Zinciri'
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        Spor camiası Ata'yı andı
        Spor camiası Ata'yı andı
        'Ben hastayım çocuk'
        'Ben hastayım çocuk'
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Hepimizin Atatürk'ü
        Hepimizin Atatürk'ü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        10 Kasım'da dünya manşetlerinde Atatürk
        10 Kasım'da dünya manşetlerinde Atatürk
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağıtlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağıtlar

        Benzer Haberler

        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yazmacı'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü me...
        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yazmacı'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü me...
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        Şanlıurfa'da 26 kişiyi dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
        Şanlıurfa'da 26 kişiyi dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
        Şanlıurfaspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Şanlıurfaspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Şanlıurfa'da 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Şanlıurfa'da 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheliye gözaltı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheliye gözaltı