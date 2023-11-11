Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, kendilerini telefonda hakim, savcı, avukat, polis veya asker olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 5 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından Şanlıurfa, Bursa ve Gaziantep'te belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Bu kişilerin bulundukları yerlerdeki aramalarda, 8 telefon, 14 SİM kart, 2 CD kart, 3 flash bellek, 1 bilgisayar, 1 elektronik alet ile 28 bin 400 lira ve 500 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kentte polislerce son 1 haftada "atıcı" diye tabir edilen telefon dolandırıcılarına yönelik 3 operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 14'ü tutuklandı.