Şanlıurfa'da klozet hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Şanlıurfa'da bir iş yerinin önünde duran klozetin çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Haliliye ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde, satılması için iş yerinin önüne koyduğu klozetin yerinde olmadığını fark eden Murat Gamsız, incelediği güvenlik kamerası görüntülerinden klozetin çalındığını gördü.

Kayıtlarda, iş yerinin önünden geçen bir kişinin incelediği klozeti alarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.