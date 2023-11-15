Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bir kişi elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.

İlçenin kırsal Macunlu Mahallesi ve Üçayak Mahallesi arasında bulunan tarlayı taşlardan temizlediği ifade edilen İsmail Yağbasan (16), bölgeden geçtiği belirtilen yüksek gerilim hattı nedeniyle elektrik akımına kapıldı.

Köylülerin haber vermesiyle bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan Yağbasan, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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