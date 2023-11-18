Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, mısır hasadına katıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, tarım projeleri kapsamında 250 dekarlık alana ekilen mısırların hasadına katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı 250 dekarlık alanda ekimini yaptığı mısırın hasadı devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, hasat yapılan alana giderek yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı, biçerdöverlere binerek hasat işlemini yakından takip etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyazgül, "Akçakale fidanlık alanında bulunan mısır ekim alanında üretilen mısırların hasadına katıldık. Ziraat mühendislerimizin gayretleri ile mısır ekimi yapılan 250 dekarlık alanda dekar başına 1300 kilogram ürün alıyoruz ve bu ovadaki rakamın çok üstündedir. Ekibimizin çalışmasının güzel sonucu ortaya çıkmıştır. Burada atık sudan elde edilen gübreyi kullandık. Burada elde edilen ürünler satılarak sosyal ihtiyaçta kullandık ve ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine girdi." ifadelerini kullandı.