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        Şanlıurfa'da sahte zeytinyağı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 11 bin 236 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 18:59 Güncelleme: 22.11.2023 - 19:28
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        Şanlıurfa'da sahte zeytinyağı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 11 bin 236 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, halk sağlığının korunması ve ruhsatsız sahte gıda üretiminin engellenmesi kapsamında sahte zeytinyağı üretimi ve depolanması yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

        Depoda yapılan aramada, 3 bin 400 çeşitli markalarda 5 litre teneke, ambalajlarda 11 bin 236 litre sahte zeytinyağı, 3 bin 850 1 litrelik şişe ile 1100 5 litrelik doluma hazır boş teneke ve dolum malzemeleri ele geçirildi. ​​​​​​​

        Olayla ilgili M.Y. gözaltına alındı.

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