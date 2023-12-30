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        Şanlıurfa'da göçük altında kalan bir işçi kurtarıldı

        Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde, kanal çalışmasında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan bir işçi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 17:32 Güncelleme: 30.12.2023 - 17:40
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        Şanlıurfa'da göçük altında kalan bir işçi kurtarıldı
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        Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde, kanal çalışmasında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan bir işçi kurtarıldı.

        Sancaktar Mahallesi Mevlana Caddesi'nde kanal çalışması sırasında toprak kayması sonucu işçilerden Ercan D. toprak altında kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan çalışmada kurtarılan işçi, sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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