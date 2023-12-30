Şanlıurfa'da göçük altında kalan bir işçi kurtarıldı

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde, kanal çalışmasında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan bir işçi kurtarıldı.

Sancaktar Mahallesi Mevlana Caddesi'nde kanal çalışması sırasında toprak kayması sonucu işçilerden Ercan D. toprak altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmada kurtarılan işçi, sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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