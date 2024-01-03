Viranşehir'de depremde hasar alan Kışla Camisi'nin aynı yerinde yapımına başlandı Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hasar gördüğü için yıkılan Viranşehir ilçesindeki Kışla Cami'nin yerinde yeniden yapılması için temel atıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hasar gördüğü için yıkılan Viranşehir ilçesindeki Kışla Cami'nin yerinde yeniden yapılması için temel atıldı.

Depremlerde ağır hasar gördüğü belirlenen Kışla Camisi ekiplerin çalışmasının ardından yıkılmıştı. Bugün düzenlenen törenle, yıkılan caminin yerinde yeniden yapılması için temel atıldı.

Törene Kaymakam Önder Koç, Kışla Camii inşaatı tamamlandığında Diyanet Gençlik Merkezi, bayan mescidi ve 3 katlı kuran kursu gibi farklı bölümlerin camii içerisinde yer alacağını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Törene Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, İlçe Müftüsü Mahmut Kaya, AK Parti İlçe Başkanı Ali Tekin, çarşı esnafı ve vatandaşlar katıldı.

Yapılan duanın ardından caminin temeli katılımcılar tarafından atıldı.