Haliliye Belediye Başkanı Canpolat'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Canpolat, gazetecilerin toplumun doğru ve gerçek bilgileri alması noktasında önemli sorumluluk üstlendiğini belirtti.

Tüm gazetecilerin gününü kutlayan Canpolat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak sayabileceğimiz haber alma özgürlüğünün en etkili aracı olan basını oluşturan gazeteciler; toplumun doğru ve gerçek bilgileri almasına imkanı sağlayan ve devlet mekanizması ile millet arasında bir köprü vazifesi görerek önemli bir sorumluluk üstlenmektedir. Bizler; dünyada, yurtta, kentte olup biten gelişmeleri, gazeteciler aracılığıyla en doğru şekilde takip etme imkanı bulmaktayız. İşte böylesine önemli bir görevi icra eden hem yerel hem de ulusal basın kuruluşlarındaki gazetecilerimizin 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutluyorum. Haliliye Belediyesi olarak yaptığımız hizmetleri, projeleri vatandaşlarımıza en doğru şekilde ulaştıran gazete, dergi, radyo ve televizyon kanallarının yanı sıra sosyal medya ve internet haberciliğinde; etik değerlere uygun bir şekilde görevlerini ve sorumluluklarını yerine getiren tüm gazetecilere çalışma hayatlarında başarılar diliyorum."