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        Şanlıurfa'da stajyer avukatı darbeden zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da haciz işlemi yaptıktan sonra saldırıya uğrayan stajyer avukat yaralandı, gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 09:39 Güncelleme: 11.01.2024 - 09:39
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        Şanlıurfa'da stajyer avukatı darbeden zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'da haciz işlemi yaptıktan sonra saldırıya uğrayan stajyer avukat yaralandı, gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.

        Suruç ilçesinde bir iş yerinde haciz işlemleri gerçekleştiren İstanbul Barosuna kayıtlı stajyer avukat B.T, il merkezine geldikten sonra kendisini takip eden iş yeri sahibi A.E. tarafından saldırıya uğradı.

        Darbedilen avukat, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Ayağında kırık olduğu belirlenen avukat tedavi altına alındı.

        Polis ekiplerince yapılan soruşturma sonrası saldırgan A.E. gözaltına alındı.

        Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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