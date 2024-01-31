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        Şanlıurfa'da dolandırıcılık suçundan aranan firari hükümlü Mardin'de yakalandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde dolandırıcılık suçundan hakkında 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Mardin'de yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 16:33 Güncelleme: 31.01.2024 - 16:33
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        Şanlıurfa'da dolandırıcılık suçundan aranan firari hükümlü Mardin'de yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde dolandırıcılık suçundan hakkında 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Mardin'de yakalandı.

        Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahıslara yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda ilçede ikameti bulunan ve "Bilişim Sistemlerini ve Banka Kurumlarını Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan hakkında 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 17 farklı mahkemece aranan hükümlü A.D'nin (23) Mardin'in Derik ilçesinde olduğu tespit edildi.

        Derik Asayiş Şube Müdürlüğüyle koordineli olarak düzenlenen operasyonla hükümlü yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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