Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali devam ediyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 10:50 Güncelleme: 29.05.2024 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bahçesinde, oyuncu ve sunucu Şoray Uzun ile akademisyen Doç. Dr. Rıfat Becerikli, "İbrahim Tatlıses Filmleri" söyleşisine katıldı.

        Festival kapsamında ayrıca Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Meydanı'nda yapılan Kavuklu ve Pişekar gösterisi Şanlıurfalı miniklere keyif dolu anlar yaşattı.

        Yazar Tülin Kozikoğlu, Köprü Kütüphanesi'nde gerçekleşen Yaratıcı Yazı Atölyesi'nde bilgilerini minik katılımcılarla paylaştı.

        Topçu Meydanı'nda ise "Eşref Ziya'dan Unutulmayan Ezgiler" konseri düzenlendi.

        Harran Üniversitesi Amfi Tiyatro'da düzenlenen etkinlikte ise Kendimden Hallice Grubu dinleyicilerini müzikal yolculuğa çıkarttı.

        Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu da Mehmet Akif İnan Konferans ve Sergi Salonu'nda müzikseverleri geleneksel ezgiler ile buluşturdu.

        Festival, 2 Haziran'a kadar devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mersin'de 11 kişinin öldüğü kazanın bilirkişi ön raporu: Otobüs şoförü "tek ve asli kusurlu"
        Mersin'de 11 kişinin öldüğü kazanın bilirkişi ön raporu: Otobüs şoförü "tek ve asli kusurlu"
        ABD'li siyasetçiden İsrail'e: Bitirin onları!
        ABD'li siyasetçiden İsrail'e: Bitirin onları!
        Parçalanmış cesette korkunç detay! Kesik baş kovada mı?
        Parçalanmış cesette korkunç detay! Kesik baş kovada mı?
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        ABD'nin Gazze'de inşa ettiği iskele dağıldı
        ABD'nin Gazze'de inşa ettiği iskele dağıldı
        Aslan'da kabuk değişimi
        Aslan'da kabuk değişimi
        Ünlülerden Filistin mesajları
        Ünlülerden Filistin mesajları
        İstanbul'da her 6 haneden 1'i emekli
        İstanbul'da her 6 haneden 1'i emekli
        En zengin ünlü kadınlar
        En zengin ünlü kadınlar
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Alex de Souza Antalya'da
        Alex de Souza Antalya'da
        Kangal köpeği üretimi yüzde 50 düştü
        Kangal köpeği üretimi yüzde 50 düştü
        Yeğeninin düğününe gitmişti! Bir anda ahırdan çıktı!
        Yeğeninin düğününe gitmişti! Bir anda ahırdan çıktı!
        "Aç kaldım" deyip kendini kesti! Üzerine 6 araç çıktı!
        "Aç kaldım" deyip kendini kesti! Üzerine 6 araç çıktı!
        3 çocuk babasına sokakta kurşun yağmuru!
        3 çocuk babasına sokakta kurşun yağmuru!
        Cinnet getiren genç, anne ve babasını öldürüp intihara kalkıştı!
        Cinnet getiren genç, anne ve babasını öldürüp intihara kalkıştı!
        Bursa'ya 'hidrojen' yatırımı
        Bursa'ya 'hidrojen' yatırımı
        İki ABD'li milyarder, denizaltıyla Titanik enkazına yolculuk planlıyor
        İki ABD'li milyarder, denizaltıyla Titanik enkazına yolculuk planlıyor
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'nın "Hasenik pestili" coğrafi işaretle tescillendi
        Şanlıurfa'nın "Hasenik pestili" coğrafi işaretle tescillendi
        Şanlıurfa'da "sessiz yürüyüş" ile İsrail protesto edildi
        Şanlıurfa'da "sessiz yürüyüş" ile İsrail protesto edildi
        Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Türkan Şoray Göbeklitepe'yi ziyaret etti
        Türkan Şoray Göbeklitepe'yi ziyaret etti
        Şanlıurfa kebapları, Kültür Yolu Festivali'nde görücüye çıktı
        Şanlıurfa kebapları, Kültür Yolu Festivali'nde görücüye çıktı
        Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü
        Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü