Şanlıurfa'da poşette köpek leşi olduğu iddialarına suç duyurusu

Yapılan çalışma sonrası İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Siverek Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Alınan bilgiye göre, Siverek ilçesindeki hayvan barınağında poşet içerisindeki bazı köpek leşlerinin bir odaya konulduğu yönünde sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.

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