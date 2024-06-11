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        Şanlıurfa'da poşette köpek leşi olduğu iddialarına suç duyurusu

        Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, poşette köpek leşleri bulunduğu iddialarına ilişkin Siverek Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 20:48 Güncelleme: 11.06.2024 - 20:48
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        Şanlıurfa'da poşette köpek leşi olduğu iddialarına suç duyurusu
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        Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, poşette köpek leşleri bulunduğu iddialarına ilişkin Siverek Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Siverek ilçesindeki hayvan barınağında poşet içerisindeki bazı köpek leşlerinin bir odaya konulduğu yönünde sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.

        Yapılan çalışma sonrası İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Siverek Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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