Şanlıurfa'da 3 yaşındaki çocuk amcasının kullandığı tırın çarpması sonucu öldü

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Eyyübiye ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi'nde M.D. idaresindeki 63 DE 450 plakalı tır, geri manevra yaparken sürücünün yeğeni olan G.D'ye (3) çarptı.

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