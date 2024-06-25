Şanlıurfa'da 3 yaşındaki çocuk amcasının kullandığı tırın çarpması sonucu öldü
Şanlıurfa'da amcasının kullandığı tırın geri manevra yaparken çarptığı çocuk, hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da amcasının kullandığı tırın geri manevra yaparken çarptığı çocuk, hayatını kaybetti.
Eyyübiye ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi'nde M.D. idaresindeki 63 DE 450 plakalı tır, geri manevra yaparken sürücünün yeğeni olan G.D'ye (3) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.
Ekipler, çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Amca M.D, gözaltına alındı.
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