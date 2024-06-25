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        Şanlıurfa'da 3 yaşındaki çocuk amcasının kullandığı tırın çarpması sonucu öldü

        Şanlıurfa'da amcasının kullandığı tırın geri manevra yaparken çarptığı çocuk, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 10:48 Güncelleme: 25.06.2024 - 10:48
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        Şanlıurfa'da 3 yaşındaki çocuk amcasının kullandığı tırın çarpması sonucu öldü
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        Şanlıurfa'da amcasının kullandığı tırın geri manevra yaparken çarptığı çocuk, hayatını kaybetti.

        Eyyübiye ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi'nde M.D. idaresindeki 63 DE 450 plakalı tır, geri manevra yaparken sürücünün yeğeni olan G.D'ye (3) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

        Ekipler, çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Amca M.D, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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