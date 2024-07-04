Şanlıurfa'da koruma altındaki 30 kelaynak doğaya bırakıldı

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonunda koruma altında bulunan kelaynaklardan 30'u göç etmeleri için doğaya salındı.

Bölge halkı tarafından "bereketin sembolü" olarak nitelendirilen, dünyada popülasyonu Fas ve Türkiye'de bulunan kelaynaklar, Fırat Nehri kenarındaki Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğüne bağlı Birecik Şefliği Kelaynak Üreme İstasyonunda koruma altında tutuluyor.

Göç yolunu unutmamaları ve yolun izlenmesi amacıyla bu yıl 30 kelaynak, veteriner kontrolünden geçirildikten sonra doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu, gazetecilere, kelaynakların ilk kez 1977'de Birecik ilçesindeki istasyonda koruma altına alındığını söyledi. Kelaynakların nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olduğu için kafeste özenle bakıldığını anlatan Mumcuoğlu, istasyondaki faaliyetlerinin sürdüğünü dile getirdi. - Sayısı 336'ya ulaştı Göçe bırakılan kuşların güçlü bireylerden seçildiğini belirten Mumcuoğlu, kelaynakların gaga ve kanat uzunluğu, kilosu gibi belirleyici unsurlarının yakından takip edildiğini kaydetti.