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        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 23:53 Güncelleme: 06.08.2024 - 23:53
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        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
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        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

        Merkez Karaköprü ilçesi Günışık Mahallesi'nde kamyonun dorsesinin yüksek gerilim hattına çarpması sonucu araçta bulunan Mevlan Özden (43) akıma kapıldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Özden, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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