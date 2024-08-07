Şanlıurfa'da PKK terör örgütü elebaşının posterinin asılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı
Şanlıurfa Valiliği, Ceylanpınar ilçesinde PKK terör örgütü elebaşının posterinin bir süre mezarlık duvarına asılmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Şanlıurfa Valiliği, Ceylanpınar ilçesinde PKK terör örgütü elebaşının posterinin bir süre mezarlık duvarına asılmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ceylanpınar ilçemizde PKK terör örgütü elebaşının posteri ilçe mezarlığı duvarına asılmış ve ardından kısa bir süre sonra söz konusu poster yine aynı kişiler tarafından kaldırılmıştır. Emniyet birimlerimiz tarafından sorumluların tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır."
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