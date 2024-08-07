Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da PKK terör örgütü elebaşının posterinin asılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı

        Şanlıurfa Valiliği, Ceylanpınar ilçesinde PKK terör örgütü elebaşının posterinin bir süre mezarlık duvarına asılmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 19:19 Güncelleme: 07.08.2024 - 19:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da PKK terör örgütü elebaşının posterinin asılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa Valiliği, Ceylanpınar ilçesinde PKK terör örgütü elebaşının posterinin bir süre mezarlık duvarına asılmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Ceylanpınar ilçemizde PKK terör örgütü elebaşının posteri ilçe mezarlığı duvarına asılmış ve ardından kısa bir süre sonra söz konusu poster yine aynı kişiler tarafından kaldırılmıştır. Emniyet birimlerimiz tarafından sorumluların tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TFF'de görevli 4 Yargıtay üyesi istifa etti!
        TFF'de görevli 4 Yargıtay üyesi istifa etti!
        Türkiye’nin yeni gücü: Çelik Kubbe!
        Türkiye’nin yeni gücü: Çelik Kubbe!
        Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
        Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
        Kontrole gitti, 10 günde üç kalp ameliyatı olup can verdi: İş insanının ölümüne soruşturma
        Kontrole gitti, 10 günde üç kalp ameliyatı olup can verdi: İş insanının ölümüne soruşturma
        7 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        7 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        TÜRK-İŞ'ten zam talebi
        TÜRK-İŞ'ten zam talebi
        Karadenizli Temel'in talihi şekilli karpuzla değişti
        Karadenizli Temel'in talihi şekilli karpuzla değişti
        İzmir'de vahşet: Teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu
        İzmir'de vahşet: Teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu
        Bodrum kurudu! Ahmet Aras Habertürk TV'de anlattı
        Bodrum kurudu! Ahmet Aras Habertürk TV'de anlattı
        "Futbolu el birliğiyle ayağa kaldırmalıyız"
        "Futbolu el birliğiyle ayağa kaldırmalıyız"
        Hamas'ın yeni lideri Sinwar kimdir?
        Hamas'ın yeni lideri Sinwar kimdir?
        Mourinho'ya alışın
        Mourinho'ya alışın
        Dünyanın farklı ülkelerinden piramitler!
        Dünyanın farklı ülkelerinden piramitler!
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Otoyolda 'duran' tehlike!
        Otoyolda 'duran' tehlike!
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Ex'ten next oldu
        Ex'ten next oldu
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da UMKE 7 gün 24 saat hizmette
        Şanlıurfa'da UMKE 7 gün 24 saat hizmette
        Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin çocukları kovalaması güvenlik kamerasında
        Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin çocukları kovalaması güvenlik kamerasında
        Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 41 gözaltı
        Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 41 gözaltı
        Şanlıurfa'da 3 çocuğa başıboş sokak köpekleri saldırdı
        Şanlıurfa'da 3 çocuğa başıboş sokak köpekleri saldırdı
        Aracının damperi elektrik tellerine temas eden kamyon şoförü, akıma kapılar...
        Aracının damperi elektrik tellerine temas eden kamyon şoförü, akıma kapılar...
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 41 şüpheliye adli işlem yapıldı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 41 şüpheliye adli işlem yapıldı