Şanlıurfa Valisi Şıldak Siverek Devlet Hastanesini denetledi

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Siverek Devlet Hastanesini denetleyerek vatandaşların taleplerini dinledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Hasan Şıldak, il genelinde asayiş, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi kamu hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesi için inceleme ve denetimlerini sürdürüyor.

Şıldak, gece saatlerinde Siverek Devlet Hastanesi'ne giderek, burada acil servis bölümündeki birimleri inceledi.

Personel ve sorumlu hekimlerle görüşen Şıldak, hastaları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti, onların taleplerini dinledi.