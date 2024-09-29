Yeni Malatyaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'u 4-2 yenen Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Ersun Yanal, üç puanı alarak avantajlı bir şekilde maçtan ayrıldıklarını söyledi.

Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçta söylenecek tek şeyin 3 puanı hanelerine yazmaları olduklarını ifade etti.

Sahadan istedikleri gibi pozitif kazançlarla ayrılamadıklarını ifade eden Yanal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Negatif sonuçların bize vereceği fırsatları da değerlendirmek adına onları bir fırsat olarak kullanıp yaptığımız hataları tekrarlamamak adına belki bir fırsattır. Özellikle takımın enerjisini, oyuna koymuş olduğu oyuncuların kalitesindeki yüksek enerjiyi bugün göremedik. Bunu sağlamak zorundayız. Bunu takıma kazandırmak zorundayız. Çünkü duygusuz ve enerjisiz bir oyun her zaman sorun çıkarır. Duygusuz ve enerjisiz oyunu ortadan kaldırmanın yolları var. Bunu takım içinde de konuşup halledebileceğimizi düşünüyorum. Şu anda önümüzdeki maça artık odaklanmalı ve en kısa sürede bunu yapmalıyız."