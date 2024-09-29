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        Yeni Malatyaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'u 4-2 yenen Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Ersun Yanal, üç puanı alarak avantajlı bir şekilde maçtan ayrıldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 19:02 Güncelleme: 29.09.2024 - 19:02
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        Yeni Malatyaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'u 4-2 yenen Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Ersun Yanal, üç puanı alarak avantajlı bir şekilde maçtan ayrıldıklarını söyledi.

        Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçta söylenecek tek şeyin 3 puanı hanelerine yazmaları olduklarını ifade etti.

        Sahadan istedikleri gibi pozitif kazançlarla ayrılamadıklarını ifade eden Yanal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Negatif sonuçların bize vereceği fırsatları da değerlendirmek adına onları bir fırsat olarak kullanıp yaptığımız hataları tekrarlamamak adına belki bir fırsattır. Özellikle takımın enerjisini, oyuna koymuş olduğu oyuncuların kalitesindeki yüksek enerjiyi bugün göremedik. Bunu sağlamak zorundayız. Bunu takıma kazandırmak zorundayız. Çünkü duygusuz ve enerjisiz bir oyun her zaman sorun çıkarır. Duygusuz ve enerjisiz oyunu ortadan kaldırmanın yolları var. Bunu takım içinde de konuşup halledebileceğimizi düşünüyorum. Şu anda önümüzdeki maça artık odaklanmalı ve en kısa sürede bunu yapmalıyız."

        Yanal, bugünkü karşılaşmadaki negatif sonuçları pozitife çevirebileceklerini aktararak, "Ben olumluya odaklanmak istiyorum. Sonuca etki edecek yani lige etki edecek puan açısından avantajlı kaldık, bugün sadece güzel olan oydu." dedi.

        - Yeni Malatyaspor cephesi

        Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Derviş Deniz ise ilk yarı ve ikinci yarının başında erken yedikleri gollerin maçın temposunu etkilediğini söyledi.

        Erken gelen gollerin farkın oluşmasına neden olduğunu aktaran Deniz, "İki fark oluştu ama müdafaada çok hata yaptık. Yani iki gol atan takımın puan olması lazım aslında. Ama müdafaada yaptığımız bireysel hatalar bize pahalıya mal oldu. Yapacak bir şey yok önümüzdeki maça bakacağız. Her maçın bir hikayesi var. Bu maçın hikayesi de böyle." ifadelerini kullandı.

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