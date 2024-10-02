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        Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 16:49 Güncelleme: 02.10.2024 - 16:49
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        Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 12 bin 400'ü doldurulmuş 41 bin 400 bandrolsüz makaron, 12 bin 148 paket gümrük kaçağı sigara ile 125 gümrük kaçağı puro ve 1 tabanca ele geçirildi.

        Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alınıp emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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