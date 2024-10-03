Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Taşıkara ve Yalankoz mahallelerinde 3 adrese yapılan operasyonda, 2 uzun namlulu tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, silahlara ait 9 şarjör, 3 ruhsatsız av tüfeği ile 144 mermi ele geçirildi.

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