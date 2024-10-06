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        Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 85 cep telefonu ve 5 bin 400 paket sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 09:28 Güncelleme: 06.10.2024 - 09:29
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        Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 85 cep telefonu ve 5 bin 400 paket sigara ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

        Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 85 cep telefonu ve 5 bin 400 paket sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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