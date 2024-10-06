Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 85 cep telefonu ve 5 bin 400 paket sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 85 cep telefonu ve 5 bin 400 paket sigara ele geçirildi.

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