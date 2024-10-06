Şanlıurfa'da 10 firari hükümlü yakalandı

Ekiplerce, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak" suçlarından 1 yıldan 17 yıl 4 ay 10 güne kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü yakalandı.

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