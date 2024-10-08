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        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın öldü

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 00:45 Güncelleme: 08.10.2024 - 00:57
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        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın öldü
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        Fırat Mahallesi Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar Doğan'a (63) plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil çarptı.

        Ağır yaralanan kadın, 112 Acil Sağlık ekibince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Erdoğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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