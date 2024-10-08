Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın öldü

Fırat Mahallesi Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar Doğan'a (63) plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil çarptı.

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