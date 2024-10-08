Şanlıurfa'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Kemal S. idaresindeki 63 ADD 691 plakalı hafif ticari araç, Yenişehir Mahallesi Prof. Dr. Kamil Turan Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Kafur Kaplan'a (45) çarptı.
Ağır yaralanan Kaplan, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaplan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, araç sürücüsü ise gözaltına alındı.
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