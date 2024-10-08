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        Şanlıurfa'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 15:14 Güncelleme: 08.10.2024 - 15:31
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        Şanlıurfa'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kemal S. idaresindeki 63 ADD 691 plakalı hafif ticari araç, Yenişehir Mahallesi Prof. Dr. Kamil Turan Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Kafur Kaplan'a (45) çarptı.

        Ağır yaralanan Kaplan, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaplan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, araç sürücüsü ise gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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