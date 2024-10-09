Seyahat acentaları tanıtım gezisi etkinliği Şanlıurfa'da yapıldı

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve THY Dubai Ofis işbirliğinde yurtdışından gelen seyahat acentalarının FAM Trip (Acenta Tanıtım Gezisi) etkinliği Şanlıurfa'da gerçekleştirildi.

Birleşik Arap Emirliklerinden gelen Acenta yetkilileri, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Mardin'den turizm sektörünün önde gelen isimlerinin yer aldığı 80 kişilik otel ve acenta yetkilisi ile tanışma ve işbirliklerinin geliştirilmesi için bir araya geldi.

Yapılan B2B görüşmeleri sonucunda bölgenin tanıtımı ve turizm potansiyeli ele alınarak tanışma ve anlaşmalar gerçekleştirildi.