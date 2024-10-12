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        Dicle Elektrikten Şanlıurfa'daki bir mahalleye 21 milyon liralık yatırım

        Dicle Elektrik, Şanlıurfa'da bir mahalleye 21 milyon liralık yatırım yapıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 10:58 Güncelleme: 12.10.2024 - 10:58
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        Dicle Elektrikten Şanlıurfa'daki bir mahalleye 21 milyon liralık yatırım
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        Dicle Elektrik, Şanlıurfa'da bir mahalleye 21 milyon liralık yatırım yapıldığını bildirdi.

        Dicle Elektrikten yapılan açıklamaya göre, Karaköprü ilçesine bağlı Doğukent Mahallesi'nde 21 milyon liralık yatırımla 166 aydınlatma direğinin montajının tamamlandığı belirtildi.

        Mahalledeki cadde ve sokakların 166 LED aydınlatma direği ile ışıklandırılarak daha güvenli ve aydınlık hale getirildiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Kaliteli, kesintisiz ve kayıpsız enerji dağıtımı misyonuyla çalışmalarını sürdüren dağıtım şirketi, Doğukent Mahallesi'nde 104 ile106'ncı caddeleriyle bağlantılı olan 1241, 1182 ve Umut Can Sokakları ile Mimar Sinan Bulvarı'nda sürdürdüğü aydınlatma projesini tamamladı. Devreye alınan 21 milyon lira tutarındaki aydınlatma projesinde kullanılan LED aydınlatma lambaları ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2024-2030 Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamındaki LED dönüşümü planına uyuldu."

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürü Naci Obut, kentin her noktasında enerjilendirme, aydınlatma, elektrik şebekesi yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürdüklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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