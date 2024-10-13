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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 19:19 Güncelleme: 13.10.2024 - 19:20
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte uyuşturucu kullanımına ve ticaretine karşı etkili mücadelelerinin sürdüğünü belirtti.

        Şıldak, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen 10 farklı operasyonda, 4 kilo 260 gram sentetik uyuşturucu, 46 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeğinin ele geçirildiğini aktardı.

        Vali Şıldak, operasyonlarda 20 şüphelinin "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındığını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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