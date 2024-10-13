Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte uyuşturucu kullanımına ve ticaretine karşı etkili mücadelelerinin sürdüğünü belirtti.

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