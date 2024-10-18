Şanlıurfa'da bağımlılıkla kurtulan 7 kişiye başarı belgesi verildi

Madde bağımlılığıyla mücadele edilmesi amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Liman Ayık Yaşam Derneği tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda tedavisi tamamlanan 7 kişi için tören düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, madde bağımlılarının tedavi edilmesi amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yer desteği sağlanan Liman Ayık Yaşam Derneği Şanlıurfa Şubesinde tedavi gören 30 gençten 7'sinin tedavileri başarıyla sonuçlandı. Madde bağımlılığından kurtulmayı başaran 7 genç için mezuniyet töreni düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, insanların madde bağımlılığından kurtulmasına vesile olmanın dünyadaki en güzel makamdan bile önemli olduğunun altını çizerek, bu ailelerin duasını almanın ayrı bir önemi olduğunu belirtti.

Gençleri bağımlılık illetinden kurtarmak istediklerini aktaran Gülpınar, şunları kaydetti:

"Bundan sonra Kasım Gülpınar, Urfa halkından 1 tek oy dahi istemeyecek, ne milletvekiliyim, ne belediye başkanıyım ne de başka biriyim. Ben Allah'ın sevabını, Allah'ın rızasını kazanmaya geldim, işte en güzel kazanacağımız yer de burası. Bu ailelerin 'Allah razı olsun' demeleri, o çocuğun hayatının kurtulması bile bizim için yeterli. Neslin imarı şehrin imarından çok daha önemli, önce neslin imarı lazım, şehrin imarı sonra gelir. Biz önce nesli imar etmemiz lazım, bu gençler hepimizin gençleri, bizim geleceklerimiz, bizler onlara çok güveniyoruz. Kötü arkadaş, yanlış çevre ve çeşitli sebepler bu gençlerimize kötü yol açmış olabilir ama bizde onlara el uzatmakla mükellefiz, onun için bundan sonra da elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu konuda hiç endişeniz olmasın, son dakikaya kadar biz bu mücadelemizi yapacağız."