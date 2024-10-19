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        Haliliye Belediye Başkanı Canpolat'tan Muhtarlar Günü mesajı

        Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 10:48 Güncelleme: 19.10.2024 - 10:48
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        Haliliye Belediye Başkanı Canpolat'tan Muhtarlar Günü mesajı
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        Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Canpolat, mesajında, vatandaş ve devlet arasında bir köprü vazifesi gören muhtarlık biriminin, demokrasiyi en güzel şekilde temsil eden kurum olduğunu belirtti.

        Muhtarların, sorumlu oldukları mahallelerin ihtiyaçlarını ve taleplerini ilgili makamlara iletip, hizmetlerin de takibini yaparak çok kutsal bir vazifeyi yerine getirdiklerini ifade eden Canpolat, şunları kaydetti:

        "Her zaman bir arada olduğumuz, istişare ettiğimiz, sorunların tespitini yaparken de önerilerini dikkate aldığımız muhtarlarımız sayesinde ilçemizi birlikte yöneterek, ilk dönemde olduğu gibi bugün de 'katılımcı belediyecilik' ilkesini uyguluyoruz. Haliliye ilçemizde gerek kırsalda gerekse merkezde birçok hizmeti vatandaşlarımıza ulaştırırken, daha müreffeh ve daha huzurlu bir Haliliye için yaptığımız bu çalışmalarda muhtarlarımızın emeği inkar edilemez. Bu bağlamda, 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesi ile yerel demokrasimizin en güzel örneğini sergileyen muhtarlarımıza teşekkürlerimi iletiyor, hep birlikte el ele vererek hizmetlerimizi devam ettireceğimizi belirtiyorum. Bütün muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlu olsun."

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