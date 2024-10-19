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        Şanlıurfa'da silahla vurulan kadın öldü

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 14:49 Güncelleme: 19.10.2024 - 14:49
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        Şanlıurfa'da silahla vurulan kadın öldü
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        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.

        Kırsal Gerdek Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir şekilde Emine D. tabancayla başından yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Emine D, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, kadının eşi Mahmut D'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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