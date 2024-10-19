Şanlıurfa'da silahla vurulan kadın öldü
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.
Kırsal Gerdek Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir şekilde Emine D. tabancayla başından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Emine D, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, kadının eşi Mahmut D'yi gözaltına aldı.
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